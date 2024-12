Vicenza: slot accese fuori orario, sanzioni per oltre 10mila euro

La Guardia di Finanza ha condotto una serie di controlli durante le festività natalizie nella provincia di Vicenza e sono state rilevate una serie di irregolarità.

Sono stati controllati alcun bar nei comuni di Santorso, Marano Vicentino e Malo, in quattro di questi sono stati trovati in totale 20 apparecchi da intrattenimento accessi oltre l’orario consentito e in funzione. Le Fiamme Gialle hanno quindi, erogato sanzioni amministrative per oltre 10mila euro.

PressGiochi