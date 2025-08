Vicenza: slot accese fuori orario, disposta chiusura di un bar per 15 giorni

La Polizia di Stato ha eseguito un Provvedimento di sospensione delle Autorizzazioni ex Art. 100 TULPS, per giorni 15, emesso dal Questore della Provincia di Vicenza, nei confronti di un

La Polizia di Stato ha eseguito un Provvedimento di sospensione delle Autorizzazioni ex Art. 100 TULPS, per giorni 15, emesso dal Questore della Provincia di Vicenza, nei confronti di un bar della città di Vicenza.

La misura costituisce la conseguenza di un’attività di controllo del territorio svolta congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza e agli Operatori della Polizia Locale, nel corso della quale sono state accertate diverse violazioni amministrative.

Tra queste, l’accensione di slot machine in orari non consentiti e la vendita di pacchetti di sigarette senza l’apposita licenza.

Il locale in questione, peraltro, era noto nella zona come abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi pregiudizi penali e/o precedenti di polizia.

Lo stesso esercizio era già stato destinatario di un provvedimento di sospensione della validità delle Autorizzazioni per un periodo di giorni 8, a far data dall’8.12.202, disposto per far fronte a reiterate situazioni di disturbo all’ordine e alla sicurezza pubblica, nonché per tutela di un minore coinvolto in dinamiche legate allo spaccio, dato che il contesto era caratterizzato da frequente presenza di soggetti dediti a tale attività.

