Via libera a slot e Bingo anche nel Lazio. Perrone (Sapar): “Le manovre anti-ludopatia mirano a consegnare il comparto nelle mani di pochi ‘Big’, faremo di tutto per tutelare le nostre aziende”

Anche il Lazio riaccende i motori a partire da oggi 1° luglio a sale giochi, bingo e apparecchi da intrattenimento secondo quanto disposto dall'ordinanza firmata dal Presidente Zingaretti a metà giugno. Se per le scommesse è stata concordato il via libera a partire dal 20 giugno, per le attività sale bingo, sale slot e sale giochi la data era rimasta al 1° luglio, così come per spettacoli aperti al pubblico, le fiere, i congressi, le cerimonie. "Oggi finalmente, dopo 4 mesi di blocco totale, ripartiremo. Ultima regione a ripartire, per motivazioni che hanno ben poco a vedere con necessità di ordine sanitario. Ripartiremo – dichiara a PressGiochi Gabriele Perrone di Sapar Lazio - in un quadro surreale nel quale, oltre le enormi problematiche esistenti pre-covid, dovremo fronteggiare una situazione che comparti meno stremati faticherebbero a sostenere...

