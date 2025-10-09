Newsletter

09 Ottobre 2025 - 21:30

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Verso USA 2026: i pronostici e le quote di Betsson sui quattro match chiave del weekend

La Grecia è favorita sulla Scozia con la vittoria dei greci quotata a 2.67, la Svezia cercherà la vittoria contro la Svizzera con l’1 bancato a 2.37, mentre l’Italia affronterà l’Estonia con il 2 quotato a 1.08 e la vittoria della Norvegia contro Israele è bancata a 1.22.

09 Ottobre 2025

Share the post "Verso USA 2026: i pronostici e le quote di Betsson sui quattro match chiave del weekend"

Stampa pagina

Si apre un weekend lungo e carico di tensione per le nazionali europee, impegnate in un nuovo, fondamentale capitolo delle qualificazioni a USA 2026. Fino a martedì, l’agenda propone match dall’esito incerto e di grande peso. Spiccano tra tutti quattro incontri chiave: la prova esterna dell’Italia in Estonia, lo scontro tra Norvegia e Israele, l’insidiosa trasferta della Grecia in Scozia e il confronto nordico tra Svezia e Svizzera.

L’azione prende il via con Scozia – Grecia. In questo incontro entra in gioco la componente emotiva: la Scozia gioca in casa con il peso della necessità di fare risultato, mentre la Grecia arriva con l’orgoglio di chi ha dimostrato di saper sorprendere fuori casa. Chiarezza di idee nel possesso palla e solidità difensiva saranno chiavi per evitare che il match diventi nervoso e frammentato. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Grecia leggermente favorita con il segno 2 bancato a 2.67 mentre l’1 a 2.72. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.13 mentre l’Under a 1.61; No Goal a 1.83, Goal a 1.84.

Si prosegue venerdì con Svezia – Svizzera. Qui ci si attende un confronto più bilanciato tatticamente, con la Svizzera che sembra aver trovato una certa continuità e la Svezia che deve reagire dopo un inizio non brillante. L’equilibrio potrebbe pendere da chi sbaglia meno in fase difensiva e da chi riesce a sfruttare le occasioni da palla inattiva o transizione. Plus che contano: lucidità nei momenti decisivi e gestione della pressione. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Svezia leggermente favorita con il segno 1 bancato a 2.37 mentre il 2 a 2.85. Il pareggio è quotato a 3.35. L’Over 2,5 si gioca a 1.82 mentre l’Under a 1.85; No Goal a 2.04, Goal a 1.67.

Sabato invece, i riflettori si sposteranno su Norvegia e Israele. Partita con molteplici variabili: Norvegia forte in attacco, soprattutto con giocatori di grande spessore come Haaland, e una buona fiducia dopo risultati importanti. Israele dal canto suo ha alternato momenti buoni a difficoltà, soprattutto sotto pressione alta. L’atmosfera, data la situazione politica, potrà incidere più del solito, richiedendo concentrazione extra mentale da entrambe le squadre. Per questo match le quote di Betsson vedono favorita la Norvegia con il segno 1 a 1.22, mentre Israele con il 2 è data a 10.50. Il pareggio è quotato a 6.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.35 mentre l’Under a 2.87; No Goal a 1.88, Goal a 1.78.

Chiude il programma del sabato la trasferta degli Azzurri. Dopo l’avvio sotto Gattuso, in cui l’Italia ha mostrato grande intensità offensiva e qualche apertura difensiva da sistemare, l’impegno contro l’Estonia rappresenta una possibilità per consolidare il possesso e mettere minuti nelle gambe con serenità. Estonia ha mostrato difficoltà nel contenere squadre più organizzate e dovrà puntare su compattezza e ripartenze veloci. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Italia favorita con il segno 2 bancato a 1.08 mentre l’1 a 28.00. Il pareggio è quotato a 9.50. L’Over 2,5 si gioca a 1.40 mentre l’Under a 2.65; No Goal a 1.34, Goal a 2.90.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

21 anni di Amministrazione di Sostegno: un confronto sul futuro della tutela dei giocatori patologici

Piatti (Prisma): “Eccessiva pressione fiscale e restrizioni alla pubblicità limitano la competitività dell’offerta legale”

Fontana (GdF): “Il comparto dei giochi è di grande interesse per la criminalità organizzata, richieste investigazioni di alto profilo ”

Biondi (BVA Doxa): “Limiti di tempo e spesa e app per il gioco sicuro sono le funzioni più apprezzate dai giocatori”

Cangianelli (EGP-FIPE): “Necessario un vero upgrade tecnologico nel settore del gioco pubblico”

ADM. Con 157 progetti, l’Italia è tra i primi Paesi per sperimentazioni in intelligenza artificiale nella P.A.

Crescita record per iGB Affiliate 2026: l’evento si espande del 19% alla Fira Gran Via di Barcellona

Giochi legali. Le opportunità della trasformazione digitale dei punti vendita

Verso USA 2026: i pronostici e le quote di Betsson sui quattro match chiave del weekend

Torino, la Polizia scopre organizzzazione criminale dedita all’esercizio abusivo di giochi e scommesse online

Camera. DPFP: parere favorevole dalla Commissione Agricoltura, prevista anche riforma del settore ippico

UK, BGC: celebrazione dello sport e della collaborazione alla Conferenza del Partito Conservatore

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy