Verso USA 2026: i pronostici e le quote di Betsson sui quattro match chiave del weekend

Si apre un weekend lungo e carico di tensione per le nazionali europee, impegnate in un nuovo, fondamentale capitolo delle qualificazioni a USA 2026. Fino a martedì, l’agenda propone match dall’esito incerto e di grande peso. Spiccano tra tutti quattro incontri chiave: la prova esterna dell’Italia in Estonia, lo scontro tra Norvegia e Israele, l’insidiosa trasferta della Grecia in Scozia e il confronto nordico tra Svezia e Svizzera.

L’azione prende il via con Scozia – Grecia. In questo incontro entra in gioco la componente emotiva: la Scozia gioca in casa con il peso della necessità di fare risultato, mentre la Grecia arriva con l’orgoglio di chi ha dimostrato di saper sorprendere fuori casa. Chiarezza di idee nel possesso palla e solidità difensiva saranno chiavi per evitare che il match diventi nervoso e frammentato. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Grecia leggermente favorita con il segno 2 bancato a 2.67 mentre l’1 a 2.72. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.13 mentre l’Under a 1.61; No Goal a 1.83, Goal a 1.84.

Si prosegue venerdì con Svezia – Svizzera. Qui ci si attende un confronto più bilanciato tatticamente, con la Svizzera che sembra aver trovato una certa continuità e la Svezia che deve reagire dopo un inizio non brillante. L’equilibrio potrebbe pendere da chi sbaglia meno in fase difensiva e da chi riesce a sfruttare le occasioni da palla inattiva o transizione. Plus che contano: lucidità nei momenti decisivi e gestione della pressione. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Svezia leggermente favorita con il segno 1 bancato a 2.37 mentre il 2 a 2.85. Il pareggio è quotato a 3.35. L’Over 2,5 si gioca a 1.82 mentre l’Under a 1.85; No Goal a 2.04, Goal a 1.67.

Sabato invece, i riflettori si sposteranno su Norvegia e Israele. Partita con molteplici variabili: Norvegia forte in attacco, soprattutto con giocatori di grande spessore come Haaland, e una buona fiducia dopo risultati importanti. Israele dal canto suo ha alternato momenti buoni a difficoltà, soprattutto sotto pressione alta. L’atmosfera, data la situazione politica, potrà incidere più del solito, richiedendo concentrazione extra mentale da entrambe le squadre. Per questo match le quote di Betsson vedono favorita la Norvegia con il segno 1 a 1.22, mentre Israele con il 2 è data a 10.50. Il pareggio è quotato a 6.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.35 mentre l’Under a 2.87; No Goal a 1.88, Goal a 1.78.

Chiude il programma del sabato la trasferta degli Azzurri. Dopo l’avvio sotto Gattuso, in cui l’Italia ha mostrato grande intensità offensiva e qualche apertura difensiva da sistemare, l’impegno contro l’Estonia rappresenta una possibilità per consolidare il possesso e mettere minuti nelle gambe con serenità. Estonia ha mostrato difficoltà nel contenere squadre più organizzate e dovrà puntare su compattezza e ripartenze veloci. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Italia favorita con il segno 2 bancato a 1.08 mentre l’1 a 28.00. Il pareggio è quotato a 9.50. L’Over 2,5 si gioca a 1.40 mentre l’Under a 2.65; No Goal a 1.34, Goal a 2.90.

PressGiochi