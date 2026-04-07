Verbania: slot machine situate vicino ai luoghi sensibili, sanzioni per 18 mila euro

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Verbania, impegnata in controlli mirati su diversi ambiti cruciali per la sicurezza e la salute pubblica.

Nella città piemontese, gli agenti hanno rafforzato le verifiche contro la ludopatia, individuando cinque apparecchi da gioco installati in violazione delle norme vigenti. Le irregolarità riscontrate riguardano sia il superamento del numero massimo consentito di slot machine, sia il mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, tra cui banche, sportelli bancomat, attività di compro oro e strutture sanitarie.

L’intervento rientra in un più ampio piano di monitoraggio che, già nel mese precedente, aveva portato all’individuazione di altre quattro apparecchiature non conformi. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 18.000 euro.

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