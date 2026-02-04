Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno controllato 58 esercizi pubblici nel mese di gennaio per verificare il rispetto della normativa regionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. Undici locali sono risultati non conformi alla Legge Regionale 19/2021, che impone specifiche fasce orarie di spegnimento delle slot machine e prevede una sanzione di 500 euro per ogni apparecchio acceso fuori orario.

Le violazioni sono state riscontrate in diversi comuni della provincia: a Verbania (Fondotoce e Pallanza) sono stati sanzionati tre locali per un totale di otto apparecchi accesi; a Cannobio un bar aveva due slot attive; nell’Alto Vergante un esercizio teneva accese sette macchine; a Casale Corte Cerro ne sono state trovate otto; a Vogogna due; a Piedimulera due locali presentavano rispettivamente otto e sei apparecchi in funzione; sulle alture verbanesi un bar aveva sei slot attive; infine a Omegna un esercizio manteneva accesi sei apparecchi. Le sanzioni complessive hanno raggiunto importi variabili tra 1.000 e 4.000 euro per singolo locale.

È stata applicata una sanzione di 500 euro per ciascun apparecchio da gioco accesso fuori orario, per un totale complessivo di 26 mila euro.

I controlli, effettuati soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, proseguiranno nei prossimi mesi su tutto il territorio provinciale per garantire il rispetto della normativa e prevenire fenomeni di dipendenza legati al gioco d’azzardo.

