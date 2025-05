VentureMax Group supporta startup ambiziose sponsorizzando Pitch iGB

VentureMax Group, che sta rimodellando la natura degli investimenti, del game design e della pubblicità digitale nel settore dell’iGaming, è stato confermato come sponsor principale del primo Pitch iGB, che si terrà mercoledì 2 luglio all’ExCeL di Londra.

Celebrando lo spirito imprenditoriale che è al centro dell’iGaming, la competizione viene descritta come “Ultimate Startup Showdown”, offrendo a cinque aziende visionarie l’opportunità di sfidarsi di fronte ai migliori investitori per aggiudicarsi il premio di 10.000 sterline.

Pitch iGB è aperto a startup audaci e ambiziose, fondate negli ultimi tre anni e alla ricerca di investimenti e partnership strategiche. Oltre al montepremi di 10.000 sterline, la partecipazione a Pitch iGB offre una serie di vantaggi, tra cui un’ampia visibilità nel settore, opportunità di networking senza pari con potenziali investitori/partner e il feedback di esperti da parte di giudici di alto livello. Tutti i settori del settore stanno presentando candidature, inclusi sviluppatori di videogiochi, innovatori SEO e AI, fornitori di strumenti e soluzioni di affiliazione e innovatori dell’iGaming.

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa, Justin Anastasi, CEO del Gruppo VentureMax, ha dichiarato: “Eventi di pitching come questo sono il luogo in cui nasce il futuro del nostro settore. È uno spazio in cui pensatori audaci stimolano la vera innovazione e ci mostrano il tipo di grinta che trasforma le idee in aziende leader di mercato. In VentureMax, sosteniamo i fondatori pronti a costruire qualcosa di formidabile, quindi non vedo l’ora di essere giudice al Pitch iGB e di incontrare le startup che contribuiranno a plasmare il nostro futuro. Vediamo chi cambierà le cose quest’anno!”

Naomi Barton, Global Portfolio Director responsabile di iGB L!VE, ha aggiunto: “L’imprenditorialità è nel DNA della community di iGaming e sono lieta che Justin e il Gruppo VentureMax supporteranno la prossima ondata di pionieri del settore, aiutandoli a realizzare il loro potenziale. Pitch iGB è più di una competizione: è un trampolino di lancio per le startup su quello che è il palcoscenico più importante dell’iGaming. In poche parole, se hai un’idea innovativa, scalabile e rivoluzionaria, Pitch iGB è il tuo palcoscenico!”

Le startup hanno tempo fino al 26 maggio per compilare il modulo di candidatura a Pitch iGB e caricare un video di due minuti su YouTube che presenti la loro attività. Cinque finalisti parteciperanno alla sfida in diretta, che comprenderà un pitch di quattro minuti e una sessione di domande e risposte di quattro minuti con la giuria del settore. Una startup verrà poi incoronata Campionessa di Pitch iGB e si porterà a casa il montepremi di 10.000 sterline.

