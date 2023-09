Venti turbolenti abassano le aspettative di Entain per il terzo trimestre

Il Gruppo Entain rimane fiducioso di raggiungere gli obiettivi di fatturato prefissi per fine anno anche se nel corso del 2023 ha registrato alcune difficoltà. Tra queste, l’adozione di misure

Il Gruppo Entain rimane fiducioso di raggiungere gli obiettivi di fatturato prefissi per fine anno anche se nel corso del 2023 ha registrato alcune difficoltà. Tra queste, l’adozione di misure di gioco più sicure e le difficoltà normative del Regno Unito, dove Entain è molto attivo tramite gli operatori online e al dettaglio Ladbrokes e Coral.

Il mercato delle scommesse nel Regno Unito si sta attualmente adeguando alle raccomandazioni della revisione del Gambling Act, con molti operatori che si impegnano sulle scommesse responsabili e nelle consultazioni con la UK Gambling Commission (UKGC) e DCMS.

Nel frattempo, in Australia – dove i marchi Ladbrokes Australia e NEDS detengono una quota di mercato sostanziale – e in Italia – uno dei mercati principali per il suo marchio bwin – Entain ha registrato “una crescita più lenta del previsto”.

Jette Nygaard-Andersen, CEO di Entain, ha dichiarato: “Continuiamo a vedere una buona crescita di fondo nel nostro business online e stiamo ribadendo la nostra guidance sull’EBITDA per l’anno nonostante una crescita dei ricavi più debole del previsto nel terzo trimestre”.

Una nota positiva è che la crescita online dell’azienda è continuata ed è stata dimostrata da un aumento del numero di clienti attivi. La performance al dettaglio del gruppo rimane “robusta” nonostante i venti contrari del Regno Unito. Questo segmento di business ha probabilmente beneficiato di una ripresa generale per il settore della vendita al dettaglio del Regno Unito dopo il COVID, poiché il GGY del settore è aumentato del 6% a quasi 585 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022/23.

A livello internazionale, l’acquisizione della croata SuperSport ha costituito il nucleo dell’espansione di Entain nell’Europa centrale e orientale (CEE), con le ambizioni del gruppo in questa regione ulteriormente rafforzate dall’acquisizione del gruppo polacco STS a giugno.

Negli Stati Uniti, BetMGM rimane sulla buona strada per fornire un EBITDA positivo nella seconda metà del 2023, con ricavi netti di gioco per l’intero anno previsti che saranno “nella fascia alta” di $ 1,8 miliardi-$ 2 miliardi.

La joint venture con MGM Resorts è sul punto di raggiungere la redditività dopo essersi affermata come la terza più grande azienda di igaming negli Stati Uniti in termini di quota di mercato dal suo lancio nel 2019.

Nygaard-Andersen ha dichiarato: “Abbiamo apportato cambiamenti significativi al Gruppo negli ultimi tre anni. Il nostro obiettivo ora è quello di accelerare le azioni che stiamo intraprendendo per promuovere una crescita organica sostenibile, espandere i nostri margini, sfruttare le opportunità statunitensi e offrire rendimenti a lungo termine per i nostri azionisti”.

