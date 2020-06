Venezia. Oggi riapre la sede di Ca’ Noghera del Casinò di Venezia

Nella giornata di oggi, dopo 103 giorni di chiusura, riapre il Ca’ Noghera del Casinò di Venezia. Le porte della sede apriranno alle 11 e il contesto, con lo spazio tra le slot diviso da pannelli di plexiglass e accesso regolamentato ai tavoli, sarà diverso. Inoltre, dipendenti e giocatori dovranno indossare la mascherina.

Michele Zuin, assessore alle Partecipate, spiega: È una bella notizia. Soprattutto per i dipendenti della casa da gioco che tornano al lavoro dopo una lunga sosta. Per noi questa era la cosa più importante. Abbiamo lavorato per rendere le sedi sicure. Nessuno di noi ha mai mollato. Grazie anche alla Regione Veneto per aver emanato l’ordinanza di riapertura. Prossimamente riaprirà anche Ca’ Vendramin Calergi a Cannaregio, anche se non continuativamente. Ci stiamo preparando per rilanciare Venezia. Rientreranno al lavoro 487 dipendenti su 587 complessivi. Il ricorso agli ammortizzatori sociali proseguirà con un’equa rotazione. I lavori per la sanificazione della sede compresi i bagni e le sale bar e ristorazione incideranno sul bilancio ma in questo momento la cosa più importante è aprire”.

Le misure di sicurezza sono rigide, ci saranno due termoscanner posti all’esterno dell’ingresso per i clienti, uno manale si troverà invece nell’area di accesso del parcheggio dei dipendenti e dei fornitori. I percorsi, per gestire il traffico di entrata e uscita, saranno segnalati a terra, mentre il distanziamento verrà mantenuto tramite i separatori in plexiglass. Il personale sarà munito di dispositivi di protezione, i dispositivi di gioco verranno puntualmente igienizzati dal personale delle pulizie, le toilette verranno igienizzate ma soprattutto verrà disciplinato l’accesso. Per quanto riguarda l’igienizzazione delle mani saranno presenti 150 flaconi, collocati su staffe autoportanti. Per tornare alla normalità molto dipenderà dalla riapertura degli hotel di lusso e del traffico aereo.

PressGiochi