Venezia-Napoli, Conte vuole approfittare di Atalanta-Inter. I Pronostici di Netwin

Weekend importantissimo per il campionato e per il Napoli: poche ore prima di Atalanta-Inter, precisamente all’ora di pranzo, la formazione di Conte gioca in casa del Venezia e l’opportunità è ghiotta. I campani possono approfittare del risultato del Gewiss e guadagnare punti su almeno una delle due rivali, prendendosi addirittura la vetta in caso di mancato successo dei campioni d’Italia contro la squadra di Gasperini. Dall’altra parte, però, c’è comunque la squadra di Di Francesco che non può più fare passi falsi: servono punti per alimentare le già non elevatissime speranze di permanenza nel nostro massimo campionato.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Dopo cinque turni consecutivi senza vittorie, seppur soffrendo, il Napoli è tornato a conquistare i tre punti, battendo 2-1 la Fiorentina al Maradona. C’è ora da migliorare lo score esterno, visto che in una delle ultime trasferte ha perso 2-1 sul campo del neopromosso Como. La formazione di Di Francesco, invece, ha centrato proprio all’ultimo minuto un punto sul campo proprio del Como. Il margine dalla zona salvezza resta lo stesso: 5 punti. Con 10 partite da giocare, è logico pensare che i bonus a favore dei lagunari siano finiti. Serve correre e vincere, non importa se contro una rivale diretta o se contro una squadra che lotta per lo Scudetto.

IL PUNTO SUL VENEZIA

Tre punti nelle ultime tre partite per il Venezia, che per lo meno ha aperto una serie positiva, ma restano pochissime le vittorie in questo campionato: appena 3, a fronte di 15 sconfitte in 28 partite. Una marcia da zona retrocessione, e non a caso il terzultimo posto dista 5 punti. Probabilmente gli arancioneroverdi avrebbero meritato qualche punto in più in molte delle partite giocate (e perse), ma ormai conta solo fare risultato. E l’addio di Pohjanpalo, in questo senso, non aiuta il potenziale offensivo del Venezia, che ha uno dei peggiori attacchi del campionato (solo il Lecce con 20 ha segnato di meno).

IL PUNTO SUL NAPOLI

Conte, invece, ha un’occasione più unica che rara: andare alla sosta da primo in classifica. Se batte il Venezia e l’Inter non vince con l’Atalanta, il Napoli si riprende la vetta persa dopo la sconfitta di Como. Certo, marzo si chiuderà con la non facile partita in casa con il Milan, ma la sensazione è che questo weekend possa dire molto nella lotta al prossimo titolo di campione d’Italia. Ancora senza Neres, che potrebbe trovare dopo la sosta, il tecnico spera in Lukaku-Raspadori, a segno e decisivi contro la Fiorentina. Sarà fondamentale chiudere la porta, cosa che Meret e compagni non fanno dalla partita col Verona del 12 gennaio: da allora, ha sempre preso almeno un gol.

PROBABILI FORMAZIONI

Di Francesco resta senza Sverko e con Yeboah squalificato: conferme per Maric e Oristanio davanti. Conte conferma il 3-5-2 senza Anguissa e Neres.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Duncan, Nicolussi Caviglia, Perez, Ellertson; Maric, Oristanio.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la partita del Penzo i tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria del Napoli; spazio, dunque, al 2 quotato a 1.56. Mercato alternativo l’Over 2.5 quotato a 1.96.

