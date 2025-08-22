Venezia: il Consiglio di Stato conferma il divieto di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per chi detiene apparecchi da gioco

Il Consiglio di Stato ha recentemente respinto l’appello proposto da un gestore di apparecchi da intrattenimento contro la disposizione dirigenziale del Comune di Venezia del 30 giugno 2023, nonché contro il Regolamento comunale sui giochi, confermando l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.

Al centro della controversia vi era la disciplina riguardante il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi da gioco leciti. In particolare, l’art. 8, comma 15, del Regolamento Giochi del Comune stabilisce che i titolari di esercizi con apparecchi AWP non possono ottenere concessioni di suolo pubblico né per collocare i giochi né altre attrezzature. La disposizione, oggetto di contestazione, è stata interpretata dal Consiglio di Stato come norma immediatamente lesiva, richiedente pertanto un’azione tempestiva per l’impugnazione.

La società appellante sosteneva che tale prescrizione dovesse ritenersi lesiva solo per i nuovi titolari e non per i rinnovi delle concessioni esistenti, evidenziando presunti contrasti con il Regolamento CUP e con la normativa statale sugli apparecchi da gioco. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che il rinnovo di una concessione di suolo pubblico configura di fatto una nuova concessione, e che il Comune esercita una discrezionalità ampia nel contemperare interessi pubblici e privati, inclusi quelli legati alla salute pubblica e alla prevenzione della ludopatia.

La sentenza evidenzia come il divieto di rilasciare concessioni ai titolari di apparecchi da gioco sia coerente con la legge regionale Veneto n. 6 del 2015, finalizzata a prevenire e ridurre il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP). La norma, inoltre, configura le concessioni di suolo pubblico come possibile “premialità” per chi sceglie di non installare o di disinstallare le apparecchiature di gioco, coerente con il principio di sussidiarietà e con il potere discrezionale comunale di allocare il suolo pubblico secondo criteri di interesse generale.

Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che le precedenti proroghe delle concessioni, concesse dal Comune per esigenze operative e organizzative, non potevano costituire parametro di legittimità per opporsi alla disciplina vigente. La disposizione dirigenziale del 30 giugno 2023, quindi, ha semplicemente formalizzato il rispetto della normativa regolamentare, fissando la scadenza del 31 dicembre 2024 per la rimozione degli apparecchi da gioco, senza introdurre nuove restrizioni.

PressGiochi