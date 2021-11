Venezia: controlli al green pass presso le sale giochi, tutto regolare

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il Veneto hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di controllo presso esercizi dedicati al

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il Veneto hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di controllo presso esercizi dedicati al gioco, procedendo anche a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi Covid-19.

Nelle ore serali, in una sala bingo del rodigino, si è proceduto al controllo di oltre cento persone sia all’ingresso del locale che nelle aree di gioco. Dalla verifica non è emerso alcun rilievo sul mancato possesso del green-pass.

Prosegue il controllo di ADM sul territorio a repressione delle attività illecite e di contrasto al gioco illegale, con particolare attenzione al rispetto del divieto di gioco minorile e sul possesso da parte degli avventori della certificazione verde sanitaria.

PressGiochi