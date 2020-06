Veneto: “pizzo”ai baristi per installare slot machine. Pucci (ASTRO) “stop guerra al gioco legale”

La denuncia per “pizzo” presentata dalla Novomatic Italia ha consentito agli inquirenti l’arresto a Verona di 23 persone che da tempo minacciavano e taglieggiavano negozianti e imprenditori di locali e bar in tutto il Veneto per installare le slot machine.

“Il Comitato di Presidenza e l’intero Direttivo di Astro – dichiara Massimiliano Pucci, Presidente di Astro – esprimono vicinanza e solidarietà a Karl Plank, Chief Operating Officer di Novomatic Italia, azienda che siede nel Direttivo della nostra associazione”.

“Questo brutto episodio – continua – conferma quanto sosteniamo da tempo, e cioè che una ristretta minoranza, che sta facendo una guerra ideologica al gioco legale, sta diventando involontariamente funzionale ai progetti della criminalità organizzata, come recentemente affermato da varie Istituzioni e da alcuni esponenti della magistratura“.

“Più si combatte il settore legale – conclude Pucci – più si aprono intere praterie per le organizzazioni mafiose. Astro, sin da ora, si mette a disposizione di tutte le aziende associate per la tutela delle stesse, sia in sede giudiziale che extra giudiziale, ringraziando gli inquirenti per la solerte attività svolta”.

PressGiochi