Veneto. Al via da oggi alle tre fasce orarie di spegnimento delle slot machine

A partire da oggi, dal 25 gennaio 2020 entra in vigore nella Regione Veneto la delibera della giunta nr. 2006 del 30 Dicembre 2019 che dà attuazione all’art.8 della Legge Regionale nr. 38/2019 all’interno della quale si fissano le fasce orarie di spegnimento degli apparecchi da gioco di cui all’art 110 comma 6 del Tulps nei pubblici esercizi.

Le tre fasce orarie stabilite sono le seguenti: dalle ore 7 alle ore 9; dalle ore 13 alle ore 15; dalle ore 18 alle ore 20.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni agli orari di cui sopra saranno le seguenti: da Euro 500 ad Euro 1.500 per ogni apparecchio di cui all’art.110 comma 6 del Tulps.

Oltre alle fasce orarie suddette le disposizioni sugli orari comunque adottate dai singoli Comuni dovranno comunque essere rispettate fino ad eventuali modifiche o provvedimenti di annullamento da parte dalla autorità giurisdizionali competenti.

Come ha riportato la Giunta nella propria delibera: “Le tre fasce orarie diurne di limitazione temporale all’esercizio del gioco, denominate fasce di “interruzione del gioco”, sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l’uniformità dell’orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga. Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.”

