Veggiano (PD), locale chiuso per 30 giorni: tra scommesse irregolari e presenze di pregiudicati

Sospesa per 30 giorni l’attività di un esercizio commerciale di Veggiano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale era progressivamente diventato un abituale punto di ritrovo di soggetti socialmente pericolosi, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, e al suo interno sarebbero state riscontrate attività illecite.

I controlli svolti tra maggio e luglio 2026 hanno evidenziato la presenza abituale nel locale di soggetti con numerosi precedenti penali e profili di elevata pericolosità sociale, tra cui persone coinvolte in reati quali spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione, lesioni, minacce, porto abusivo di armi e altri illeciti.

Le verifiche hanno inoltre rilevato irregolarità nella gestione dell’attività: in particolare, il 15 giugno 2026 è stato accertato l’utilizzo di apparecchi da gioco oltre gli orari consentiti dalla normativa regionale, con conseguente contestazione amministrativa. Gli investigatori hanno inoltre rilevato un anomalo e consistente volume di giocate, concentrate quasi esclusivamente sul gestore e su un ristretto gruppo di clienti abituali, alcuni dei quali con precedenti per ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti hanno infine evidenziato una marcata sproporzione tra gli importi movimentati attraverso le scommesse, il tenore di vita dei soggetti coinvolti e i redditi ufficialmente dichiarati, elemento che ha ulteriormente rafforzato il quadro investigativo alla base del provvedimento di sospensione.

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