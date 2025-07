VdA: via libera al bilancio 2024 della gestione straordinaria della casa da gioco di Saint-Vincent

Lo scorso 22 luglio, durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è stato approvato l’atto amministrativo denominato “Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent a norma dell’articolo 8 della l.r. 88/1993”.

Nel corso della seduta, è intervenuto il presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin che ha dichiarato: “Ad oggi la procedura di liquidazione si protrae unicamente e obbligatoriamente per gestire i contenziosi nell’ottica di difesa delle pretese finanziarie da terzi. Il bilancio è, pertanto, formato da poche poste, non sono presenti né immobili né personale dipendente. Quanto al contenzioso, la relazione del liquidatore al bilancio al 31 dicembre 2024 evidenzia come, sebbene le cause con la società del “Gruppo Lefebvre” si siano nel tempo quantitativamente ridotte, restano ferme tutte le perplessità già evidenziate in quanto alla possibilità di recupero delle spese di lite a cui è stata condannata la controparte.

Per quanto riguarda il bilancio della gestione straordinaria al 31 dicembre 2024, non si rilevano particolari posizioni degne di nota e si evidenzia un risultato di esercizio positivo pari a 1035 euro con una liquidità pari a 184.263 euro, debiti complessivi per 47.217 euro e crediti netti per le spese giudiziarie per 76.235 euro”.

PressGiochi