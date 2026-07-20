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VdA, arriva l’ok del Consiglio regionale per il bilancio 2025 della gestione straordinaria del casinò di Saint-Vincent

Lo scorso 14 luglio, durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è stato approvato – ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 88/1993 – il bilancio al 31 dicembre

20 Luglio 2026

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Lo scorso 14 luglio, durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è stato approvato – ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 88/1993 – il bilancio al 31 dicembre 2025 della Gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

L’atto amministrativo – presentato il 19 maggio 2026 – era stato esaminato prima dalla IV Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 2 luglio 2026. Dopo aver ascoltato l’illustrazione del presidente della regione Testolin, la Commissione ha espresso parere favorevole.

 

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