VdA, arriva l’ok del Consiglio regionale per il bilancio 2025 della gestione straordinaria del casinò di Saint-Vincent

20 Luglio 2026 - 20:32
Lo scorso 14 luglio, durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è stato approvato – ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 88/1993 – il bilancio al 31 dicembre
Lo scorso 14 luglio, durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è stato approvato – ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 88/1993 – il bilancio al 31 dicembre 2025 della Gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.
L’atto amministrativo – presentato il 19 maggio 2026 – era stato esaminato prima dalla IV Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 2 luglio 2026. Dopo aver ascoltato l’illustrazione del presidente della regione Testolin, la Commissione ha espresso parere favorevole.
PressGiochi
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