VdA. Aggravi (Lega): “Sul Casinò, la storia ha dato ragione a chi era stato messo sotto accusa”

“È vero che l’instabilità politica non aiuta la programmazione: stiamo vivendo una fase di continua pianificazione ma di mancata realizzazione. Il bilancio non è orfano, ha tanti padri: il mio auspicio è che prima o poi possa essere applicato, dopo che avremo ridato voce agli elettori. Riguardo alla tassazione, io ho la fissa sull’IRPEF: nel breve tempo che ho governato, mi sono reso conto della difficoltà di fare determinate scelte, ma c’è chi ama tagliare la spesa corrente, noi, e chi ama redistribuirla un po’, voi. Infine, riguardo al Casinò, la storia ha dato ragione alla parte che era sotto accusa e che per le scelte intraprese ha subìto un piccolo processo, anche se sommario”.

E’ quanto ha dichiarato in consigli Regionale della Valle d’Aosta il consigliere della Lega VdA Stefano Aggravi, oggi relatore di opposizione, ex assessore al Bilancio, durante la seduta notturna del Consiglio in sede di replica alla discussione generale abbinata del documento di economia e finanza regionale-DEFR, della legge di stabilità e sue disposizioni collegate e del bilancio della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020-2022.

PressGiochi