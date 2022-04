VBET entra a far parte di IBIA

Il marchio internazionale di scommesse sportive VBET, che fa parte di Vivaro Limited e ha licenze per operare in Gran Bretagna, Malta, Francia e Svezia, con domande pendenti in una

Fondato nel 2003, il marchio da allora si è espanso dalla sua attività di vendita al dettaglio iniziale al gioco d’azzardo online e attualmente ha accordi di sponsorizzazione con le squadre di calcio AS Monaco e Portsmouth. Il marchio VBET alimenterà ora la piattaforma globale di monitoraggio e avviso dell’integrità delle scommesse di IBIA. L’operatore si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale delle scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online degli operatori commerciali regolamentati.

Tigran Harutyunyan, Head of Trading and Sports Unit di VBET, ha dichiarato: “Siamo lieti di entrare a far parte dell’International Betting Integrity Association e non vediamo l’ora della nostra reciproca collaborazione. Offriamo mercati su oltre 120 sport a livello globale, quindi è fondamentale aiutare a mantenere l’integrità degli eventi sportivi che offriamo ai nostri clienti. La reputazione globale dell’IBIA nell’affrontare problemi di integrità sportiva non ha eguali e questa partnership sottolinea il nostro impegno a fornire ai nostri clienti l’offerta più equa possibile”.

