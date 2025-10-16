Newsletter

16 Ottobre 2025 - 18:33

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Vavolo (CGIA Mestre): “AWP in calo del 6% nell’ultimo anno, l’online supera il gioco fisico”

«Rispetto al 2019, la raccolta delle AWP registra un calo del 30%. Nel periodo 2022-2024 la raccolta complessiva del comparto è diminuita e, nell’ultimo anno, le AWP hanno perso un

16 Ottobre 2025

Share the post "Vavolo (CGIA Mestre): “AWP in calo del 6% nell’ultimo anno, l’online supera il gioco fisico”"

Stampa pagina

«Rispetto al 2019, la raccolta delle AWP registra un calo del 30%. Nel periodo 2022-2024 la raccolta complessiva del comparto è diminuita e, nell’ultimo anno, le AWP hanno perso un ulteriore 6%, mentre le VLT hanno tenuto meglio, con una flessione più contenuta, pari allo 0,5% nel 2024. Questo lascia intravedere un processo di consolidamento in una parte del settore».

Vavolo ha inoltre evidenziato come «la rete di vendita mostri un ridimensionamento dei punti generalisti – bar, tabacchi, edicole – e una crescita delle sale dedicate alle VLT. Oggi le imprese della filiera sono 50.516, circa 2.900 in meno rispetto al 2019».

Il gioco online si conferma invece il vero motore di crescita del comparto, con un’espansione a tassi a due cifre che prosegue anche dopo la pandemia. «Dal punto di vista della raccolta – conclude Vavolo – l’online ha superato il gioco fisico, raggiungendo una quota del 58,5% contro il 41,5% del fisico, con una differenza di 26,7 miliardi di euro. Si può stimare che circa 10 miliardi di euro di raccolta si siano spostati dal comparto delle slot fisiche a quello delle slot online».

Lo ha dichiarato Andrea Vavolo ricercatore della CGIA Mestre oggi a Palazzo Wedekind presentando il Report 2025 sul gioco legale con focus sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e che fotografa un settore in profonda trasformazione, con il gioco online in forte espansione e il comparto degli apparecchi che continua a ridursi.

Scarica Abstract del REPORT CGIA Mestre

PressGiochi

 

 

banner articolo interno
Leggi anche

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli firmano MoU con le Dogane serbe

La Corte UE respinge il ricorso dei Paesi Bassi nel caso sugli aiuti di Stato e dà ragione a EGBA

Lavena Ponte Tresa (VA): scoperti 10 minori in un centro scommesse

Spagna, DGOJ apre consultazione pubblica sulla normativa sulla pubblicità al gioco

CGUE: “Restrizioni al diritto di stabilimento delle sale giochi non violano diritto comunitario se rispettano principio di proporzionalità”

Caserta: sequestrate quattro slot machine irregolari, denunciato titolare del bar

Nicolai (CGIA Mestre): “Online e lotterie in forte crescita, mentre gli apparecchi perdono il 30% rispetto al 2019”

Lollobrigida (ADM):“Le attuali leggi regionali sul gioco fisico hanno favorito il passaggio dei giocatori all’online”

Astro e CGIA MESTRE presentano lo studio sul settore dei giochi in Italia

Vavolo (CGIA Mestre): “AWP in calo del 6% nell’ultimo anno, l’online supera il gioco fisico”

Gioco legale: nel 2024 traina l’online (+153% sul 2019) mentre il fisico resta in calo (-12%)

Iaccarino (As.Tro): “Non è crisi del gioco fisico, ma necessità di innovare il prodotto AWP”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy