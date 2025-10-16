Vavolo (CGIA Mestre): “AWP in calo del 6% nell’ultimo anno, l’online supera il gioco fisico”

«Rispetto al 2019, la raccolta delle AWP registra un calo del 30%. Nel periodo 2022-2024 la raccolta complessiva del comparto è diminuita e, nell’ultimo anno, le AWP hanno perso un

«Rispetto al 2019, la raccolta delle AWP registra un calo del 30%. Nel periodo 2022-2024 la raccolta complessiva del comparto è diminuita e, nell’ultimo anno, le AWP hanno perso un ulteriore 6%, mentre le VLT hanno tenuto meglio, con una flessione più contenuta, pari allo 0,5% nel 2024. Questo lascia intravedere un processo di consolidamento in una parte del settore».

Vavolo ha inoltre evidenziato come «la rete di vendita mostri un ridimensionamento dei punti generalisti – bar, tabacchi, edicole – e una crescita delle sale dedicate alle VLT. Oggi le imprese della filiera sono 50.516, circa 2.900 in meno rispetto al 2019».

Il gioco online si conferma invece il vero motore di crescita del comparto, con un’espansione a tassi a due cifre che prosegue anche dopo la pandemia. «Dal punto di vista della raccolta – conclude Vavolo – l’online ha superato il gioco fisico, raggiungendo una quota del 58,5% contro il 41,5% del fisico, con una differenza di 26,7 miliardi di euro. Si può stimare che circa 10 miliardi di euro di raccolta si siano spostati dal comparto delle slot fisiche a quello delle slot online».

Lo ha dichiarato Andrea Vavolo ricercatore della CGIA Mestre oggi a Palazzo Wedekind presentando il Report 2025 sul gioco legale con focus sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e che fotografa un settore in profonda trasformazione, con il gioco online in forte espansione e il comparto degli apparecchi che continua a ridursi.

