Varese: sospesa la licenza a una sala slot per gravi irregolarità

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, al termine di un’articolata attività di analisi mirata a individuare le imprese a maggior rischio, hanno disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di un esercizio commerciale di Busto Arsizio operante nel settore delle slot machine.

L’azione si inserisce in un ampio piano operativo avviato dal Comando Provinciale, finalizzato a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e gioco legale, con l’obiettivo di tutelare i giocatori e contrastare il fenomeno della ludopatia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, la Lombardia risulta essere la regione con il più alto volume di giocate, pari a circa 23 miliardi di euro nel 2023, tra gioco fisico e online. Solo nella provincia di Varese, nello stesso anno, sono stati giocati circa 2 miliardi di euro.

L’indagine della Guardia di Finanza ha evidenziato come alcuni esercizi commerciali del settore slot/VLT facciano un uso anomalo dei dispositivi POS, non coerente con il volume d’affari dichiarato. In particolare, le verifiche svolte dal Gruppo di Busto Arsizio hanno accertato che alcuni titolari, di nazionalità straniera, permettevano ai clienti di effettuare transazioni fittizie con carte di pagamento per simulare consumazioni, in realtà finalizzate a ottenere contanti da utilizzare immediatamente per continuare a giocare. Un vero e proprio servizio abusivo di prestito di denaro, che alimenta il fenomeno della ludopatia e può favorire circuiti criminali.

In totale, nel biennio di riferimento, sono state rilevate operazioni di finanziamento illecito per circa 2 milioni di euro, erogate abitualmente a numerosi clienti.

Al termine dell’attività ispettiva, i rappresentanti legali delle sale slot sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per esercizio abusivo di servizi di pagamento. Su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati inoltre segnalati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha disposto la sospensione della licenza per 20 giorni, a causa della gravità delle violazioni accertate.

Parallelamente, sono in corso ulteriori controlli da parte delle Fiamme Gialle volti a verificare il rispetto delle ordinanze comunali che regolamentano gli orari di apertura delle sale da gioco, con particolare attenzione alle cosiddette “fasce protette”. A supporto di tali controlli, la Guardia di Finanza utilizza anche strumenti tecnologici avanzati, come l’applicativo “SCAAMS”, in grado di analizzare la cronologia di ogni singola macchina da gioco e rilevare eventuali scollegamenti fraudolenti o utilizzi fuori orario.

Nel solo Comune di Busto Arsizio, sono già tre gli esercizi commerciali sanzionati con multe comprese tra 516 e 3.098 euro.

Nel settore del gioco pubblico, la Guardia di Finanza è impegnata nella tutela dei giocatori, nel contrasto alle proposte di gioco illegali e nella prevenzione di infiltrazioni della criminalità economica e organizzata.

