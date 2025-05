Varese: slot accese fuori orario consentito in 16 locali, sanzioni per oltre 160mila euro

Nel primi quattro mesi del 2025, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese ha intensificato i controlli contro il gioco d’azzardo illegale.

I finanzieri hanno sanzionato i titolari di 16 locali dotati di slot machine tra i comuni di Bisuschio, Cocquio, Trevisago e Uboldo per un ammontare complessivo di oltre 160mila euro.

Dalle indagini, è emerso che le slot rimanevano accese oltre l’orario consentito dalle ordinanze dei vari comuni. In particolare, le slot rimanevano accese in fasce orarie protette come gli orari di entrata e di uscita dal lavoro e dalla scuola.

Per tutti i 16 locali sono, quindi, scattate le sanzioni.

PressGiochi