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Varese: la GdF scopre un’evasione fiscale di oltre 1,7 milioni di euro nel settore delle slot, 7 indagati

La Guardia di Finanza di Varese ha portato alla luce un articolato sistema di evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, al termine di un’indagine condotta dai

10 Luglio 2026

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La Guardia di Finanza di Varese ha portato alla luce un articolato sistema di evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, al termine di un’indagine condotta dai militari della Compagnia di Luino.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso analisi di intelligence e approfondimenti sulle banche dati in uso al Corpo, ha interessato operatori economici attivi nella gestione di apparecchi AWP e VLT.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli indagati avrebbero ideato un meccanismo fraudolento basato sulla costituzione di società in accomandita semplice e sul continuo trasferimento delle quote societarie a prestanome.

Il sistema avrebbe consentito ai reali gestori delle società di dichiarare e versare le imposte esclusivamente sulla propria quota, pari al 10% del reddito d’impresa, mentre il restante 90% (formalmente attribuito ai soci accomandanti) non veniva mai assoggettato a tassazione. Il frequente avvicendamento della compagine societaria avrebbe inoltre permesso di occultare le responsabilità dei reali amministratori.

Le verifiche, riferite al periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, hanno consentito di accertare una base imponibile sottratta a tassazione pari a oltre 4,7 milioni di euro, con un’evasione fiscale quantificata in circa 1,7 milioni di euro.

Nel corso delle indagini è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 131-ter del Testo Unico Bancario per presunta attività bancaria abusiva . Dall’analisi della documentazione bancaria sarebbe infatti emerso un utilizzo improprio dei terminali POS, impiegati per effettuare prelievi di denaro contante destinati a finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi.

Al termine dell’attività investigativa, sette persone sono state deferite alla Procura della Repubblica con l’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa dichiarazione.

 

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