13 Febbraio 2026 - 09:56

Varese: la GdF scopre bisca illegale, denunciato il titolare e identificati 20 giocatori

13 Febbraio 2026

La Guardia di Finanza della Compagnia di Gallarate (Varese) ha scoperto una bisca clandestina allestita all’interno di un centro sportivo privo di autorizzazioni ufficiali.

La sala gioco – dove si svolgevano i tornei di poker – era nascosta all’interno della sede di un’associazione sportiva dilettantistica. Le partite si svolgevano durante la notte, continuavano fino all’alba e coinvolgevano giocatori provenienti da Lombardia e Piemonte, alcuni poco più che ventenni e altri con precedenti penali.

Il denaro giocato veniva custodito dai croupier. Uno di questi è stata denunciato per indebita percezione del reddito di cittadinanza, legata ad attività di gioco online illegale.

Il gestore del centro sportivo è stato denunciato e 20 persone, presenti all’arrivo dei finanzieri sul posto, sono state identificate. La bisca è stata chiusa e sono in corso ulteriori accertamenti sul giro di gioco illegale che ruotava attorno all’attività.

 

PressGiochi

