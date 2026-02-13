Varese: la GdF scopre bisca illegale, denunciato il titolare e identificati 20 giocatori

La Guardia di Finanza della Compagnia di Gallarate (Varese) ha scoperto una bisca clandestina allestita all’interno di un centro sportivo privo di autorizzazioni ufficiali.

La sala gioco – dove si svolgevano i tornei di poker – era nascosta all’interno della sede di un’associazione sportiva dilettantistica. Le partite si svolgevano durante la notte, continuavano fino all’alba e coinvolgevano giocatori provenienti da Lombardia e Piemonte, alcuni poco più che ventenni e altri con precedenti penali.

Il denaro giocato veniva custodito dai croupier. Uno di questi è stata denunciato per indebita percezione del reddito di cittadinanza, legata ad attività di gioco online illegale.

Il gestore del centro sportivo è stato denunciato e 20 persone, presenti all’arrivo dei finanzieri sul posto, sono state identificate. La bisca è stata chiusa e sono in corso ulteriori accertamenti sul giro di gioco illegale che ruotava attorno all’attività.

PressGiochi