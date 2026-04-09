Vardè (docente psicologia): “Le ‘pause forzate’ del gioco non risolvono il problema, ma spesso lo aggravano”

“Le regolamentazioni dei comuni che interrompono il gioco delle slot, ad esempio, risultano spesso inutili considerando il pendolarismo da un comune all’altro o persino controproducenti per quanto attiene la compulsività.”

Così inizia la sua analisi la Dottoressa Vittoria Vardè, Docente presso l’Istituto di psicologia Umanistica Esistenziale Luigi De Marchi, che prosegue: “C’è un equivoco ricorrente nel modo in cui affrontiamo il gioco d’azzardo patologico: tendiamo a osservare il comportamento, trascurando la persona. L’attenzione si concentra sugli strumenti di gioco, sulle regole e sulle limitazioni da introdurre, ma così facendo si rischia di perdere di vista ciò che realmente sostiene la dipendenza: un vissuto interno spesso caratterizzato da un senso di vuoto, difficilmente nominabile, che chiede prima di tutto di essere riconosciuto.

Le cosiddette “pause forzate”, introdotte in diversi contesti con l’obiettivo di interrompere il flusso compulsivo del gioco, si fondano su un presupposto comprensibile: creare una discontinuità capace di restituire al soggetto uno spazio di consapevolezza. Tuttavia, l’esperienza clinica suggerisce che questo tipo di intervento, se applicato in modo uniforme e non accompagnato da un supporto adeguato, rischia di risultare inefficace o, in alcuni casi, controproducente.

Il comportamento di gioco problematico non può essere ridotto a una semplice abitudine disfunzionale. Si configura piuttosto come una strategia di regolazione emotiva. Per molte persone, il gioco rappresenta un tentativo — seppur disfunzionale — di gestire stati interni complessi: ansia, solitudine, senso di inadeguatezza, vissuti depressivi. All’interno di questo processo, il ritmo ripetitivo e prevedibile dell’azzardo può assumere la funzione di contenitore, attenuando temporaneamente il disagio e sospendendo la percezione del tempo e del sé.

In questa prospettiva, interrompere bruscamente tale meccanismo senza offrire alternative regolative significa esporre nuovamente la persona a quegli stessi stati interni da cui stava cercando di difendersi. Non sorprende, quindi, che molti soggetti descrivano la pausa come un momento critico: l’attivazione ansiosa aumenta, il craving si intensifica e il comportamento di gioco, alla ripresa, può risultare ancora più impulsivo e discontrollato.

Dal punto di vista clinico, è frequente riscontrare come dietro il comportamento compulsivo vi siano storie personali segnate da fragilità emotive, difficoltà relazionali e una diffusa sensazione di perdita di significato. In questo senso, il gioco non è tanto il problema in sé, quanto un tentativo di risposta — inefficace ma immediato — a un disagio più profondo.

Interventi esclusivamente coercitivi, se non integrati all’interno di una presa in carico più ampia, rischiano di agire solo sul sintomo, senza incidere sulle dinamiche che lo generano. Inoltre, tali misure possono favorire lo spostamento del comportamento verso contesti meno visibili e meno regolati, contribuendo ad aumentare l’isolamento e la difficoltà di accesso ai servizi di cura.

Un approccio efficace al gioco d’azzardo patologico richiede quindi un cambio di paradigma: dal controllo del comportamento alla comprensione della persona. Ciò implica investire in prevenzione, promuovere competenze di regolazione emotiva e garantire percorsi di supporto psicologico accessibili, continuativi e non stigmatizzanti.

Accompagnare una persona nel percorso di uscita dalla dipendenza significa aiutarla non solo a interrompere un comportamento, ma a costruire nuove modalità di stare nel mondo, più sostenibili e dotate di significato.

Perché dietro ogni comportamento di gioco problematico non c’è soltanto una perdita di controllo, ma una ricerca — spesso silenziosa — di senso. Ed è a questa ricerca che, come professionisti della salute mentale, siamo chiamati a rispondere.” conclude la Dottoressa Vittoria Vardè, Docente presso l’Istituto di psicologia Umanistica Esistenziale Luigi De Marchi.

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