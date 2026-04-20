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Valverde (CT): trovati 4 totem da gioco irregolari in un bar, sanzione elevata per il titolare

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco illegale tra Acireale e Valverde. L’intervento si colloca nell’ambito delle costanti azioni sviluppate dalla Questura

20 Aprile 2026

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La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco illegale tra Acireale e Valverde.

L’intervento si colloca nell’ambito delle costanti azioni sviluppate dalla Questura di Catania in sinergia con il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale (CO.Pre.G.I.) per assicurare la sicurezza in materia di gioco e scommesse e il rispetto delle autorizzazioni amministrative e per scongiurare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore, nonché fenomeni di ludopatia, anche a tutela dei minori.

Nello specifico, nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno contestato al titolare di un bar-tabacchi di Valverde una serie di violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato in quello che doveva essere uno sgabuzzino 4 totem, installati senza le necessarie autorizzazioni previste per questi apparecchi elettronici. Sulla porta dello sgabuzzino, i poliziotti hanno trovato affisso un cartello con la dicitura “Deposito Bevande”, ma, all’interno, sono stati trovati i quattro totem destinati, anche indirettamente, a forme di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Ciò ha comportato per il titolare del bar-tabacchi e per il proprietario-noleggiatore dei totem l’elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio), per la quale è previsto il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta della somma complessiva di 40.000 mila euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni, che sarà determinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dai poliziotti ad Acireale in alcuni esercizi pubblici dove risultavano istallati apparecchi destinati al gioco, senza rilevare criticità.

 

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