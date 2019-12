Valore Impresa Gaming prosegue il confronto con politica e istituzioni a tutela del comparto

Prosegue a pieno ritmo l’attività di Valore Impresa Gaming a tutela delle imprese di gestione del comparto del gioco pubblico, all’indomani dell’approvazione della Manovra di bilancio che, come noto, introduce diverse misure che colpiscono il settore e l’intera filiera.

Nonostante i primi e importanti riconoscimenti ottenuti in questo periodo di costante confronto e dialogo con le forza politiche di maggioranza e opposizione in una fase sicuramente delicata per l’intera industria, come la diminuzione del payout per bilanciare l’aumento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi o il ripristino del costo dei nulla osta per l’installazione della macchine da gioco sostenuti con forza e fin dal primo momento, la situazione diventa ancora più critica per via del persistere della cosiddetta Questione territoriale che non è stata risolta né tanto meno affrontata dalla Manovra.

Anche se nella prima stesura della legge veniva dedicata una specifica previsione al tema del Riordino del comparto che puntava alla risoluzione del conflitto tra Stato e Regioni sulla regolamentazione del gioco pubblico, il testo definitivo è stato privato di tale previsione normativa, compromettendo la prospettiva di sostenibilità auspicata dalle imprese del settore che si trovano oggi a dover affrontare nuovi e ulteriori investimenti di fronte a un ulteriore inasprimento della tassazione e senza alcuna certezza sul prossimo e immediato futuro.

Soprattutto in alcuni specifici territori, come la Regione Emilia-Romagna, che rappresenta uno degli scenari più critici in assoluto, ma non l’unico. Per queste ragioni Valore Impresa Gaming continua a portare avanti la propria linea a tutela delle imprese, proseguendo sul terreno del confronto con le forze di maggioranza e opposizione, anche a livello locale, con particolare riferimento proprio all’Emilia-Romagna.

PressGiochi