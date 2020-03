Valle d’Aosta, scatta il numero chiuso al Casinò di Saint-Vincent

Secondo la disposizione della direzione del casinò, dalla domenica sera al venerdì pomeriggio l’entrate saranno limitate a 200 persone, mentre dal venerdì sera alla domenica il limite salirà a 500 persone.

La decisione dell’azienda è stata presa dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo. L’obiettivo è evitare l’affollamento di giocatori, per questo i tavoli di Roulettes Francesi, Craps e Trente et Quarante sono temporaneamente chiusi, mentre per gli altri giochi è previsto un numero massimo di giocatori. Inoltre sono state spente 187 slot su 443, per rispettare i limiti di distanza previsti dal decreto.

“I sistemi informativi – spiega la Direzione – stanno predisponendo gli strumenti utili alla misurazione degli ingressi nel rispetto delle capienze che la Casa da Gioco si è voluta dare per evitare affollamenti e mantenere il rispetto delle distanze di sicurezza”.

PressGiochi