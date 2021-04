Valle d’Aosta. Manfrin (Lega): “Dipendenza da gioco d’azzardo diffusa tra adolescenti”. Approvato odg

Nella seduta pomeridiana di oggi, 8 aprile 2021, il Consiglio Valle, nell’ambito della trattazione del Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 ha approvato un ordine del giorno riguardante la lotta alle dipendenze.

Presentato dalla Lega VdA ed emendato su proposta dell’Assessore all’istruzione, il testo impegna l’Amministrazione regionale a proseguire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le forze dell’ordine, le azioni di sostegno volte a prevenire l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti e del gioco d’azzardo da parte dei più giovani.

L’iniziativa è stata illustrata dal Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, che ha evidenziato: «La Valle d’Aosta continua a mantenere il triste primato per il consumo di alcol così come è in costante aumento l’uso di droghe tra gli adolescenti, diventando sempre più capillare sul territorio con nuove forme di approvvigionamento come quella dei siti web; inoltre un’indagine dell’Osservatorio nazionale adolescenza ha rivelato come la dipendenza dal gioco d’azzardo sia un fenomeno estremamente diffuso da non sottovalutare. Nel DEFR non si fa alcun cenno a queste situazioni di disagio giovanile, che invece riteniamo siano da monitorare e da prevenire.» L’Assessore all’istruzione, Luciano Caveri, rispondendo d’intesa con l’Assessore Barmasse, si è detto «lieto di accettare l’ordine del giorno con le lievi modifiche da noi proposte: siamo pienamente a conoscenza di questi dati e delle difficoltà che una parte del mondo giovanile affronta rispetto alla varietà di dipendenze che oggi colpiscono la società valdostana.»

