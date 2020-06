Valle d’Aosta. La Giunta Regionale approva il Piano regionale per il contrasto al GAP

La Giunta regionale ha approvato il Piano regionale integrato 2018-2020 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del gioco d’azzardo patologico della Regione autonoma Valle d’Aosta prenotando la somma di 105 mila 552,36 euro e stabilendo che l’Azienda USL Valle d’Aosta trasmetta alla Struttura competente dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali entro il termine del 20 settembre 2020, una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione delle attività previste dal Piano regionale. L’Esecutivo ha approvato il Piano operativo, previsto dall’accordo di programma 2018 sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell’art. 72 del codice del terzo settore per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L’approvazione del Piano operativo consentirà, attraverso il finanziamento di 467 mila 760 euro assegnato alla Valle d’Aosta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di realizzare le azioni proposte dagli enti del Terzo settore valdostani. Il Governo della Regione ha preso atto della relazione di attività del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere relativa al periodo giugno 2019 – giugno 2020.

PressGiochi