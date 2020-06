Valle d’Aosta. Incerta la situazione sulla riapertura del Casinò di Saint-Vincent

La situazione del Casinò di Saint-Vincent si fa sempre più incerta. Il casinò, in crisi da anni, aveva iniziato ad ingranare proprio nel momento in cui è stata disposta la chiusura per contenere la diffusione del COVID-19. La casa da gioco vorrebbe riaprire entro la fine del mese, ora che la fase 2 è operativa, ma dovrà prima adeguarsi alle norme di distanziamento interpersonale, di assembramento nei locali al chiuso e tutte quelle relative alla prevenzione del contagio.

L’Amministratore unico Filippo Rolando ha spiegato all’Ansa: “La data esatta dipenderà da una serie di fattori, ma ci stiamo attrezzando per aprire in tempi ragionevolmente brevi, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. E’ molto complicato perché stiamo completamente rivedendo il layout del casinò”.

Il direttore generale, Stefano Silvestri, ribadisce: “Lavoriamo un passo dopo l’altro per garantire la massima sicurezza e serenità a clienti e dipendenti dal giorno della riapertura.”

L’annuncio di Rolando ha indispettito Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt, che ha dichiarato: “E’ assolutamente incomprensibile la dichiarazione rilasciata dall’amministratore unico del casinò riguardo ad una riapertura dell’azienda tra fine giugno e inizio luglio. Durante le riunioni fatte per la stesura del protocollo sanitario aziendale ci è stato garantito che i lavori di layout delle sale erano praticamente terminati. Proprio ieri abbiamo avuto una riunione con la Federgioco e si è deciso di sensibilizzare unitariamente le istituzioni affinché arrivi al più presto il via libera per la riapertura delle case da gioco. Andare oltre il 15 giugno sarebbe inaccettabile”.

PressGiochi