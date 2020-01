Valle d’Aosta. Il M5S presenta emendamento al Bilancio per maggiorazione IRAP a sale giochi

Il M5S ha presentato un emendamento alla legge di bilancio regionale in materia di gioco.

“Da parte nostra – specifica il gruppo M5S – abbiamo presentato un emendamento volto a mantenere la previsione di una maggiorazione dell’IRAP per le sale da gioco, al fine di contenere una situazione di grave pericolosità sociale sul nostro territorio. La maggiorazione era già prevista in legge, ma mai applicata. La maggioranza voleva sopprimerla, noi riteniamo che debba essere mantenuta, applicata e che i proventi debbano servire per contrastare l’azzardo patologico, facendo pagare le spese sociali derivanti dal gioco d’azzardo a chi dello stesso fa una fonte di guadagno.”

