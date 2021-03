Valle D’Aosta: annullate audizioni su modifica alla legge regionale sul gioco d’azzardo

E’ stata annullata dalla presidente della Va Commissione del Consiglio Valle d’Aosta, Erika Guichardaz, la riunione di oggi nella quale erano previste le audizioni in merito alla questione della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

“Facendo seguito alle comunicazioni telefoniche intercorse, mi pregio comunicare che la riunione della V Commissione consiliare permanente fissata per le ore 09.00 di venerdì 19 marzo 2021 in Aosta” ha scritto oggi.

Al fine di valutare l’impatto avuto dalle disposizioni attualmente in vigore e capire le possibili ricadute della legge regionale n. 14/2015 alla quale erano state proposte modifiche, la Commissione aveva stabilito di audire, il Presidente della Regione, il responsabile del Servizio per le dipendenze (SERD) dell’USL, il Presidente dell’Ordine dei Medici e il Sindaco di Quart, comune in cui si concentrano diverse strutture per il gioco.

“La norma legata all’azzardopatia ha bisogno di un confronto più articolato e di un tempo di analisi maggiore: questo tempo non è compatibile con l’urgenza di altre norme inserite all’interno della legge omnibus. Per questo abbiamo scelto di stralciare l’articolo, che sarà oggetto di una trattazione più strutturata” ha annunciato oggi il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in merito alla modifica della legge regionale che riguarda la ludopatia.

La presidente della Va Commissione aveva commentato sui social: “Per chi conosce questa malattia sa quanto intere famiglie vengano distrutte. Grazie alla legge approvata i soldi giocati sono più che dimezzati e i malati diminuiti. Purtroppo ora anche ragazzi giovani stanno cadendo in questo baratro”.

“Nella seduta dell’11 giugno 2015 – ha scritto in una nota Carmela Fontana dell’Area Democratica – il Consiglio Valle approvò all’unanimità il progetto di legge che contiene disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco patologico.

Fra i promotori di quest’iniziativa, ci fu la nostra aderente Carmela Fontana che, grazie all’analisi messa disposizione del SerD dell’USL della Valle d’Aosta, da cui si evinceva che il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo stava assumendo dimensioni importanti anche nella nostra regione, si è battuta con convinzione e determinazione.

Una legge che ha funzionato ma che, a distanza di poco più di cinque anni, ora vuole essere rivista, rischiando di vanificare lo sforzo profuso.

“Apprendo con preoccupazione la volontà di alcune forze politiche di limitare i luoghi sensibili per la collocazione di slot. – dice Fontana – Purtroppo il fenomeno dell’ azzardopatia è ancora molto presente nella nostra regione e coinvolge anche minorenni. Dopo le audizioni in quinta commissione e aver appreso i dati ci siamo trovati tutti uniti per arginare questo problema. Sarebbe molto grave abbassare la guardia proprio ora.”

