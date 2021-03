Valguarnera Caropepe: scommesse e siti online senza autorizzazioni, multato in due mesi per 460mila euro

A Valguarnera Caropepe, un 21enne è stato multato per 210mila euro per aver messo a disposizione ai suoi clienti, all’interno del negozio, piattaforme che consentivano l’accesso ai siti di gioco online e di scommesse senza avere le licenze e le autorizzazioni necessarie. Il computer del 21 è stato inoltre sottoposto a sequestro. A febbraio gli agenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Carabinieri della caserma locale avevano elevato sanzioni per 250mila euro a seguito di alcune verifiche.

