Vaccari (PD): “Senza una riduzione dell’offerta di gioco ogni iniziativa rischia di essere inefficace”

“La riforma del gioco pubblico non può più essere rinviata. Occorre ripartire da uno spirito costituente sul tema dell’azzardo e affrontare una questione che riguarda milioni di persone e che

“La riforma del gioco pubblico non può più essere rinviata. Occorre ripartire da uno spirito costituente sul tema dell’azzardo e affrontare una questione che riguarda milioni di persone e che per troppo tempo è stata lasciata ai margini del dibattito politico. Esistono già proposte e atti parlamentari che indicano una strada chiara, ma che non hanno mai trovato piena attuazione.

È necessario garantire il pieno accesso ai dati sul gioco pubblico da parte degli enti locali, delle associazioni e del Terzo settore. Si tratta di una previsione già contenuta nella legge delega fiscale e quindi già legge dello Stato, ma che ancora oggi non trova concreta applicazione. Senza trasparenza e senza dati non è possibile comprendere realmente la diffusione del fenomeno né valutare l’efficacia delle misure adottate.

Occorre inoltre difendere e rafforzare il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo introdotto dal decreto Dignità. Negli ultimi anni quella norma è stata progressivamente aggirata attraverso forme di sponsorizzazione che, pur non presentandosi formalmente come attività di scommessa, continuano a promuovere il mondo dell’azzardo.

Sul riordino della rete fisica del gioco serve un confronto vero e condiviso. Le istituzioni, gli enti territoriali, le associazioni e gli operatori devono essere coinvolti in un percorso comune. Sul riordino della rete fisica, non c’è stato un dialogo con le associazioni di impresa. Sono state loro stesse a riferirlo. Sono stati svolto solamente degli incontri bilaterali.

Il punto di partenza, però, deve essere la riduzione dell’offerta di gioco in tutte le sue forme. Senza una diminuzione dell’offerta ogni intervento rischia di rimanere inefficace. Non si può affermare di voler contrastare il fenomeno e, allo stesso tempo, autorizzare nuovi giochi. Serve una riforma organica che tenga insieme legalità, tutela della salute, controllo dell’offerta e responsabilità pubblica.

Il rischio è che anche questa legislatura perda un’occasione importante per affrontare in modo strutturale una questione che incide profondamente sulla vita delle persone e delle comunità”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Stefano Vaccari del Partito Democratico nel corso del convegno promosso dal Forum delle Associazioni Familiari “Scommettere sul futuro (quello vero). Riscrivere le regole del gioco d’azzardo per rimettere le persone al centro delle scelte politiche”.

PressGiochi