Vaccari (PD): “Nessun elemento utile per capire l’impostazione della riforma del gioco fisico”

“Non sono affatto soddisfatto. La sottosegretaria – pur nella dovizia di particolari tecnici – non ha fornito elementi utili a capire quale è l’impostazione che si vuole seguire rispetto alla

“Non sono affatto soddisfatto. La sottosegretaria – pur nella dovizia di particolari tecnici – non ha fornito elementi utili a capire quale è l’impostazione che si vuole seguire rispetto alla riforma del gioco fisico. Perché nella misura in cui, una della questioni dirimenti riguarda la riduzione complessiva dell’offerta di gioco, legata al tema della distanza dei punti gioco dai luoghi sensibili.

La riduzione del numero delle sale giochi e delle macchinette ha un riflesso anche sulle entrate dello Stato. Perciò il Parlamento ha il dovere di sapere qual è l’impostazione che si vuole dare a questa riforma, visto che la delega fiscale conteneva degli indirizzi molto chiari. Pertanto vorremmo trovare corrispondenza nella riforma in questi indirizzi e soprattutto capire come ci si comporterà rispetto al riparto del gettito fiscale, visto che dalla Conferenza Stato – Regioni è arrivata una richiesta molto precisa di condividere il gettito fiscale. Quindi questo ha un’incidenza anche di come poi sarà costruito il bando. È chiaro che la distribuzione dei nulla osta rappresenta comunque l’indicatore della quota di mercato dei concessionari nella filiera. Sapere qual è questa quota di mercato e la soglia massima dei diritti a cui ogni concessionario è legato per poter partecipare a questo bando è un altro elemento dirimente.

Insieme ai colleghi – a prima firma del capogruppo Merola – presentato una mozione su questo tema che ci auguriamo possa essere discusso per fare un dibattito vero sul tema dell’azzardo nel nostro paese, soprattutto sull’ultimo pezzo della delega fiscale che è la riforma del gioco fisico”.

Ha replicato così Stefano Vaccari (PD) alla risposta fornita in Commissione Finanze della Camera dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Savino alla sua interrogazione sul riordino del gioco fisico.

PressGiochi