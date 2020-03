“Il Governo sospenda il gioco d’azzardo. Serve mettere in sicurezza le categorie più fragili e già coinvolte. Si intervenga subito sui concessionari per fermare le piattaforme online e per vietare gratta e vinci ed altri giochi nelle tabaccherie fino al 3 aprile”.

Lo afferma Stefano Vaccari esponente del Pd.

PressGiochi