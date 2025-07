Vaccari (PD): “Dal Governo solo proroghe. La tutela della salute deve essere il punto di partenza del riordino”

Nel suo intervento conclusivo agli Stati Generali del Gioco, Stefano Vaccari – coordinatore dell’Intergruppo parlamentare promotore dell’iniziativa – ha espresso forte delusione per l’inerzia del Governo sul riordino del settore

«A febbraio avevamo fatto un appello al Governo per mettere assieme gli Stati Generali del gioco. Ma nulla si è mosso, se non la proroga della riforma del settore giochi. Ci abbiamo riprovato, unendo diversi portatori di interessi per creare le condizioni di una possibile convergenza su pochi punti che consenta al lavoro dell’ADM, del Governo e della Conferenza Stato-Regioni di mettere nero su bianco il riordino.

Lo facciamo in un contesto politico che ha il senso della retromarcia da parte del Governo. È sbagliato che si sia voluto dividere il riordino del gioco online da quello fisico: innanzitutto per gli operatori, sia sul fronte della concorrenza che della libertà economica. Ci siamo sentiti dire che comunque deve restare fissa l’invarianza del gettito dal gioco, e questo mostra che c’è un problema serio.

Se mettiamo al centro la tutela della salute delle persone, facendo in modo di ridurre il numero dei giocatori dipendenti e il gioco minorile, questo è il primo punto da cui partire per costruire gli altri. La tutela delle persone è l’obiettivo principale al quale dobbiamo tendere.»

PressGiochi