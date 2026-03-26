Newsletter

26 Marzo 2026 - 16:09

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”

“Il Governo continua a non rispettare un obbligo di legge. Mancano ancora i dati completi sul settore del gioco legale, previsti dalla legge 41/2024: informazioni fondamentali per monitorare un comparto

26 Marzo 2026

Share the post "Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”"

Stampa pagina

“Il Governo continua a non rispettare un obbligo di legge. Mancano ancora i dati completi sul settore del gioco legale, previsti dalla legge 41/2024: informazioni fondamentali per monitorare un comparto che incide sulle entrate fiscali ma anche su fenomeni gravi come la ludopatia e le infiltrazioni criminali.

In Commissione Finanze abbiamo nuovamente sollecitato una risposta con un’ulteriore interrogazione, ma è arrivata solo una posizione dilatoria. Il Parlamento merita rispetto e le leggi devono essere applicate.

Senza trasparenza e dati aggiornati è impossibile valutare l’impatto reale del settore e intervenire in modo efficace, soprattutto su un tema così delicato per la salute pubblica e l’equilibrio sociale”.

Lo ha scritto in una nota l’onorevole del PD Stefano Vaccari commentando la risposta ricevuta ieri in Commissione Finanze dal Sottosegretario all’economia Lucia Albano all’interrogazione presentata insieme al collega Virginio Merola.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/elezioni-comunali-stefano-vaccari-d9fcc4ad

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Paesi Bassi, KSA: “Escluse scommesse su eventi non legati ad una competizione sportiva”

EGBA esorta la Ce ad affrontare il crescente fenomeno delle frodi online nel settore del gioco

Bilancio dello Stato: nel 2025, dai giochi entrate per 6,6 mld di euro

Bilancio dello Stato: a gennaio dai giochi entrate per 546 mln di euro

Kambi chiude il 2025 con crescita, innovazione e AI al centro della strategia

Gioco responsabile. Via libera da Agcom a consultazione su nuove linee guida

Qualificazioni Mondiali – L’Italia a caccia della qualificazione: Irlanda del Nord primo ostacolo

Analisi inserimento contenuti betting per influencer

Lucca, controlli della Guardia di Finanza: sala giochi rischia chiusura per mancata vigilanza

Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”

Regno Unito: il governo si scontra con l’industria, il prelievo sulle corse ippiche resta al 10%

Gioco online e limite al contante. Castaldo (Microgame): “Metà delle transazioni in contante dei PVR sarà impattata: la sfida è trovare soluzioni digitali efficaci – Video

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×