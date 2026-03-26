Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”
“Il Governo continua a non rispettare un obbligo di legge. Mancano ancora i dati completi sul settore del gioco legale, previsti dalla legge 41/2024: informazioni fondamentali per monitorare un comparto
26 Marzo 2026
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“Il Governo continua a non rispettare un obbligo di legge. Mancano ancora i dati completi sul settore del gioco legale, previsti dalla legge 41/2024: informazioni fondamentali per monitorare un comparto che incide sulle entrate fiscali ma anche su fenomeni gravi come la ludopatia e le infiltrazioni criminali.
In Commissione Finanze abbiamo nuovamente sollecitato una risposta con un’ulteriore interrogazione, ma è arrivata solo una posizione dilatoria. Il Parlamento merita rispetto e le leggi devono essere applicate.
Senza trasparenza e dati aggiornati è impossibile valutare l’impatto reale del settore e intervenire in modo efficace, soprattutto su un tema così delicato per la salute pubblica e l’equilibrio sociale”.