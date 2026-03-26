Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”

“Il Governo continua a non rispettare un obbligo di legge. Mancano ancora i dati completi sul settore del gioco legale, previsti dalla legge 41/2024: informazioni fondamentali per monitorare un comparto che incide sulle entrate fiscali ma anche su fenomeni gravi come la ludopatia e le infiltrazioni criminali.

In Commissione Finanze abbiamo nuovamente sollecitato una risposta con un’ulteriore interrogazione, ma è arrivata solo una posizione dilatoria. Il Parlamento merita rispetto e le leggi devono essere applicate.

Senza trasparenza e dati aggiornati è impossibile valutare l’impatto reale del settore e intervenire in modo efficace, soprattutto su un tema così delicato per la salute pubblica e l’equilibrio sociale”.

Lo ha scritto in una nota l’onorevole del PD Stefano Vaccari commentando la risposta ricevuta ieri in Commissione Finanze dal Sottosegretario all’economia Lucia Albano all’interrogazione presentata insieme al collega Virginio Merola.

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