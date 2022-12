Vacanze natalizie ricche di svago, su StarCasinò approda un nuovo prodotto: le imperdibili slot firmate Slingo

Il Natale si avvicina e le sorprese fioccano su StarCasinò: sono infatti sbarcati sulla piattaforma d’intrattenimento digitale di Betsson Group gli appassionanti giochi Slingo del provider Gaming Realms. Un nuovo prodotto che si aggiunge al vasto archivio di StarCasinò e un grande regalo per gli utenti che possono divertirsi con entusiasmanti slot come Book of Slingo, Slingo Starbust o Slingo Sweet Bonanza, insieme a molti dei giochi più amati del web.

Gaming Realms, noto produttore di Slingo, è un provider specializzato in giochi di ultima generazione che mixano Slot e Bingo: una categoria che, nell’ultimo periodo, sta diventando sempre più popolare e sta ottenendo molto successo, seppur non ancora pienamente diffusa in Italia. Le slot presentano una griglia 5X5 che funge da cartella del bingo e lo scopo è eliminare 5 numeri in orizzontale, verticale o diagonale, cioè appunto fare slingo! Ogni combinazione completata assegnerà un premio calcolato in base alla tabella dei pagamenti.

16 le slot Slingo disponibili sulla piattaforma: una novità che porta StarCasinò a diventare l’operatore italiano con il maggior numero di giochi di questa categoria sul territorio nazionale, confermando ancora una volta di presidiare il mercato di settore con avanguardia, innovazione e una strategia di business sempre customer centric.

Grazie a software di ultima generazione che garantiscono elevati standard di sicurezza, StarCasinò assicura ai propri utenti un’alta protezione dei dati personali e metodi di pagamento in linea con le leggi in materia. Inoltre, il servizio clienti attivo H24 è a disposizione di tutti i clienti per rispondere a ogni dubbio o richiesta di informazioni. L’impegno costante di StarCasinò nell’offrire i migliori prodotti del mercato certifica il brand come top player del settore di riferimento.

PressGiochi