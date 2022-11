USB scrive ad ADM e AdE su fondo 2021, mobilità nazionale, passaggi di Area

USB scrive alle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e Monopoli per ottenere un incontro per ripartire le risorse dei Fondi relativi all’anno 2021, in considerazione delle risorse finanziarie ormai

USB scrive alle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e Monopoli per ottenere un incontro per ripartire le risorse dei Fondi relativi all’anno 2021, in considerazione delle risorse finanziarie ormai completamente disponibili.

Abbiamo anche chiesto di realizzare una mobilità nazionale già più volte sollecitata ed infine di aprire il confronto per i passaggi di Area, anche utilizzando la norma di prima applicazione prevista dal Contratto di Lavoro che permette il passaggio anche a lavoratrici e lavoratori senza i titoli di studio necessari per l’ingresso dall’esterno, senza dimenticare lo scorrimento degli idonei per le procedure di passaggi già effettuate.

Quello che segue è il testo della nota inviata:

“Oggetto: Richiesta convocazione

Considerata l’avvenuta assegnazione delle risorse previste dal d.lgs 157/2015, la necessità di dar corso ad una nuova procedura di mobilità e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi di passaggio di area già svolti, nonchè di iniziare al più presto il confronto sulle procedure di passaggio di area in deroga al possesso del titolo di studio al fine di ottimizzare le possibilità previste dal CCNL vigente, la scrivente O.S chiede una convocazione urgente con all’odg:

– Fondo 2021

– Mobilità nazionale

– Scorrimento graduatorie idonei e nuova procedura di passaggio di area

In attesa di riscontro alla presente richiesta, si inviano cordiali saluti.”

USB PI Agenzie Fiscali

PressGiochi