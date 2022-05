Usb ad Adm: pronti a proclamare lo stato di agitazione contro lo spezzatino degli uffici centrali

“Dopo mesi di silenzio – scrive in una nota il sindacato USB – stamattina la Direzione dell’Agenzia ha comunicato ufficialmente alle OO.SS. e alla Rsu la volontà di abbandonare l’immobile di via Carucci. Lo ha fatto con le solite modalità offensive nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, dicendo solo quello che si era venuto già a sapere in via ufficiosa, dimostrando ancora una volta l’intenzione di andare avanti per la propria strada senza alcun reale confronto e coinvolgimento, per poi farci trovare davanti ai fatti compiuti.

E’ stato confermato che il loro “progetto” è quello di smembrare via Carucci, un sostanziale divide et impera degli uffici che andrebbero ad occupare piani di palazzi sparsi per la città, che troverà la più ferma opposizione da parte dell’USB.

Già in estate vorrebbero spostare a via Stefano Gradi (zona Fonte Meravigliosa) 180/200 persone, a seguire altri 100 a Piazzale Kennedy e una 50ina a Piazzale degli Archivi (zona Eur), mentre i Laboratori rimarrebbero nella palazzina C di via Carucci. Ci hanno detto quanti ma non ci hanno detto chi, quali uffici, e i conti non ci tornano… gli altri, tutti a Mastai? Abbiamo proposto alle nuove Rsu la proclamazione dello stato di agitazione contro questo spezzatino senza senso, attendiamo risposte”.

Il sindacato, nella precedente nota del 3 dicembre, aveva scritto: “Siamo di fronte ad una direzione che non vuole essere disturbata nelle sue manovre, non abituata a confrontarsi con nulla e con nessuno e sempre più autocelebrativa, che ovviamente non può stare a perdere il suo “preziosissimo” tempo con queste sciocche problematiche che riguardano la vita di qualche centinaia di lavoratrici e lavoratori. Tra l’altro sappiamo per certo che l’immobile di Via Ferruzzi ha avuto molti problemi che sono andati avanti per decenni e che, diciamo così, potrebbe avere vizi “occulti originari”. Tant’è che la stessa Direzione Generale dell’Inail, proprietaria dell’immobile, che doveva a suo tempo trasferire in quell’edificio alcune direzioni, non le ha mai trasferite.

Noi non sappiamo quali siano le problematiche che ci indurrebbero a lasciare gli uffici di Via Carucci (sfratto per morosità?) perché non ci è mai stato dato modo di sapere. Senza adeguate informazioni questa intenzione appare tutt’al più come un capriccio. Quello che sappiamo è che non permetteremo a questa direzione di continuare ad operare senza alcun rispetto verso le lavoratrici e i lavoratori e che il tentativo di proseguire nello spezzatino della Direzione Centrale troverà la più ferma opposizione da parte dell’USB”.

PressGiochi