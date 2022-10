USA. Sporttrade entra in IBIA

Sporttrade, una società di tecnologia per scommesse sportive con sede a Filadelfia, è diventata membro dell’International Betting Integrity Association (IBIA). Sporttrade è il primo e unico mercato di trading sportivo

Sporttrade è il primo e unico mercato di trading sportivo negli Stati Uniti. La sua decisione di entrare a far parte di IBIA vede Sporttrade unirsi a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo, con i membri di IBIA che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di scommesse globali all’anno e quasi il 50% di tutte le attività commerciali regolamentate di scommesse online.

“Siamo orgogliosi di essere un membro IBIA in quanto consolida la nostra missione di elevare il settore delle scommesse sportive”, ha affermato Alex Kane, fondatore e CEO di Sporttrade. “Ci impegniamo a promuovere mercati aperti di scommesse sportive equi, trasparenti ed efficienti. La nostra appartenenza all’IBIA e il nostro utilizzo di tecnologie leader del settore, come la sorveglianza del mercato del Nasdaq, sono fondamentali per raggiungere questa promessa”.

Khalid Ali, CEO di IBIA ha dichiarato: “IBIA è lieta di accogliere un altro operatore nordamericano nella nostra associazione. Sporttrade estende la copertura dell’integrità di IBIA al mercato autorizzato negli Stati Uniti, con i membri dell’associazione che rappresentano già circa il 70% di tutte le entrate online regolamentate. L’inclusione di nuovi ingressi nel panorama delle scommesse sportive statunitensi, come Sporttrade, si sposa bene con la nostra iscrizione esistente, fornendo una protezione dell’integrità diversificata e ad ampio raggio del fiorente mercato delle scommesse sportive statunitensi”.

