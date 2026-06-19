USA, Pennsylvania: i ricavi dal gioco superano i 625 milioni di dollari a maggio

Il settore del gioco in Pennsylvania continua a mostrare segnali di crescita. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB), nel mese di maggio 2026 i ricavi combinati generati da attività di gioco e fantasy contest hanno raggiunto quota 625,5 milioni di dollari, registrando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato rappresenta inoltre un significativo miglioramento rispetto ad aprile 2026, quando il mercato aveva totalizzato 595 milioni di dollari di ricavi. Le entrate fiscali derivanti dall’intero comparto hanno raggiunto i 270 milioni di dollari.

CASINÒ – Tra gli operatori, Hollywood Casino at Penn National Race Course si è confermato leader del mercato con ricavi pari a 115,5 milioni di dollari, in crescita del 7,8% su base annua.

Al secondo posto si è classificato Valley Forge Casino Resort con 104,6 milioni di dollari, in lieve calo dell’1,2%. Seguono Rivers Casino Philadelphia con 60,5 milioni di dollari (+3,7%), Parx Casino con 60,1 milioni (+1,7%) e Wind Creek Bethlehem con 47,4 milioni (+4,5%).

Da segnalare anche il debutto di Happy Valley Casino, inaugurato ad aprile presso il Nittany Mall di State College. La nuova struttura dispone di 600 slot machine e 30 tavoli da gioco dal vivo e ha generato 3,6 milioni di dollari di ricavi nel suo primo mese completo di attività.

Le slot machine tradizionali hanno prodotto ricavi per 232 milioni di dollari, con un incremento del 3,2% rispetto a maggio 2025. Anche il numero di apparecchi installati è aumentato, passando da 24.347 a 24.885 unità. I giochi da tavolo nei casinò terrestri hanno generato 81,2 milioni di dollari, in crescita dell’1,7% su base annua. Sul fronte fiscale, le slot hanno contribuito con 117,5 milioni di dollari di entrate tributarie, mentre i giochi da tavolo hanno generato 13,8 milioni.

GIOCO ONLINE – Il comparto dell’iGaming si conferma uno dei principali motori di crescita del settore. I ricavi complessivi del gioco online hanno raggiunto 245,8 milioni di dollari, segnando un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio, le slot online hanno generato 202,5 milioni di dollari, i giochi da tavolo online 49,9 milioni e il poker online 2,5 milioni. Le attività digitali hanno prodotto complessivamente 117,7 milioni di dollari di entrate fiscali.

SCOMMESSE SPORTIVE – Il mercato delle scommesse sportive ha mostrato una dinamica contrastante. La raccolta complessiva (handle) si è attestata a 641,6 milioni di dollari, in calo del 9,8% rispetto a maggio 2025.

Nonostante la flessione delle puntate, i ricavi tassabili hanno raggiunto 59 milioni di dollari, registrando una forte crescita del 38,6% su base annua. Il dato evidenzia un miglioramento della redditività degli operatori e una maggiore efficienza nella gestione del business.

PressGiochi