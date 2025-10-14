USA, New York: dalle scommesse ricavi per $193,8 milioni a settembre

Secondo la New York State Gaming Commission, il ricavo lordo da gioco derivante dalle scommesse ha raggiunto 193,8 milioni di dollari a settembre, al di sotto dei 204,7 milioni dello stesso mese dell’anno precedente, ma in aumento dell’8,8% rispetto ad agosto. Il calo è avvenuto nonostante l’aumento della spesa dei consumatori: sono stati scommessi 2,29 miliardi di dollari, con un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente e del 12,3% rispetto ad agosto.

Il margine di guadagn a livello statale è stato dell’8,47% a settembre.

FanDuel ha guidato il mercato con 77,6 milioni di dollari di ricavi su un volume di scommesse pari a 790,4 milioni di dollari, rappresentando il 40% dei ricavi totali di settembre. DraftKings ha seguito con 66,7 milioni di dollari di ricavi e 870,6 milioni di dollari di volume, mentre Fanatics ha registrato 20,5 milioni di dollari di ricavi su 219 milioni di dollari di scommesse. BetMGM ha incassato 10,9 milioni da 149,8 milioni di dollari di puntate e Caesars ha ottenuto 10,9 milioni da 152 milioni.

Rush Street Interactive ha riportato 3,6 milioni di dollari da 45,9 milioni di scommesse, mentre ESPN Bet ha totalizzato 2,8 milioni da 47,1 milioni.

PressGiochi