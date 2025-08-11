USA, New York: dalle scommesse sportive entrate lorde pari $155,8 mln a luglio

Secondo la New York State Gaming Commission, i giocatori hanno scommesso 1,4 miliardi di dollari a luglio. Si tratta del valore mensile più basso da quando, nello stesso mese dell’anno precedente, furono puntati 1,27 miliardi di dollari. Inoltre, il dato è inferiore del 15,2% rispetto ai 1,65 miliardi di dollari scommessi a giugno di quest’anno.

Per quanto riguarda le entrate lorde da gioco derivanti dalle scommesse sportive, queste hanno raggiunto 155,8 milioni di dollari nel mese. Il totale ha superato quello di luglio 2024 del 10,6%, ma è stato inferiore del 24,8% rispetto a giugno 2025. È stato il primo mese del 2025 in cui i profitti sono scesi sotto i 160 milioni di dollari, e il dato più basso da dicembre 2024, quando si registrarono 150,1 milioni di dollari.

Gli operatori online hanno mantenuto un tasso di rendimento solido dell’11,1%, in linea con quello di luglio 2024, classificandosi come il terzo più alto dell’anno. Il rallentamento è stato in parte attribuito all’assenza di partite NBA e a un calendario limitato di preseason NFL, che ha portato al consueto calo estivo dell’attività di scommessa.

Le entrate fiscali dello stato derivanti dalle scommesse sportive hanno raggiunto 79,3 milioni di dollari a luglio, in calo di quasi 30 milioni rispetto a giugno, ma hanno portato il totale delle entrate fiscali del 2025 a oltre 700 milioni di dollari.

PressGiochi