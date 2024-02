USA. New York contribuisce per oltre il 37% al gettito fiscale generato dalle scommesse sportive

Uno studio condotto dallo United States Census Bureau ha rivelato che New York contribuisce per oltre il 37% al gettito fiscale totale generato dalle scommesse sportive negli Stati Uniti. L’indagine

L’indagine trimestrale sulle entrate fiscali statali e locali (QTAX) ha recentemente aggiunto le scommesse sportive all’elenco delle fonti di entrate fiscali statali e locali esaminate.

Lo studio mostra che nel terzo trimestre del 2023, le scommesse sportive hanno generato un’imposta nazionale sulle vendite a livello statale e incassi lordi per 505,96 milioni di dollari, in aumento del 20,5% rispetto allo stesso trimestre del 2022, ma in calo rispetto ai 571,48 milioni di dollari riportati nel secondo trimestre del 2023.

New York ha rappresentato 188,53 dollari, più del 37 per cento. Seguono l’Indiana, con 38,6 milioni di dollari e l’Ohio, con 32,9 milioni di dollari.

A gennaio, i ricavi delle scommesse sportive a New York hanno raggiunto la cifra record di 211,5 milioni di dollari, in crescita del 41,6% su base annua e del 12,3% in più rispetto ai 188,3 milioni di dollari di dicembre. L’handling mobile è stato di 1,96 miliardi di dollari, in aumento del 9,5% su base annua ma inferiore del 3,9% rispetto a dicembre.

FanDuel ha registrato 109,2 milioni di dollari di entrate derivanti dalle scommesse online, la cifra più alta mai registrata da un singolo operatore. Ha elaborato 867,1 milioni di dollari di scommesse. DraftKings è arrivato secondo con 71 milioni di dollari di entrate. Ci sono voluti 663,8 milioni di dollari in scommesse online.

