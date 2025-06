USA, New York blocca le attività dei casinò online “sweepstakes”

Il Procuratore Generale dello Stato di New York, Letitia James, ha annunciato che decisione di bloccare l’attività dei casinò online “sweepstakes” nello Stato. L’Ufficio del Procuratore Generale (OAG), in collaborazione

L’Ufficio del Procuratore Generale (OAG), in collaborazione con la Commissione per il Gioco d’Azzardo dello Stato di New York, ha individuato 26 piattaforme online che offrono ai giocatori slot machine, giochi da tavolo e scommesse sportive utilizzando monete virtuali che possono essere scambiate con denaro e premi.

La legge dello Stato di New York vieta alle piattaforme online di offrire giochi che implichino il rischio di beni di valore, comprese monete virtuali che possono essere scambiate con denaro o premi. I casinò online che offrono concorsi a premi non sono soggetti a controlli e ad altri controlli normativi da parte dello Stato per garantire che i giochi non siano truccati, mettendo a rischio i newyorkesi. Il Procuratore Generale James ha inviato lettere di diffida agli operatori di queste piattaforme, chiedendo loro di interrompere tutte le attività di gioco d’azzardo vietate nello Stato e, di conseguenza, tutte le 26 piattaforme stanno interrompendo la vendita di monete virtuali per concorsi a premi a New York.

“I casinò online ‘sweepstakes’ sono illegali, pericolosi e possono seriamente rovinare le finanze delle persone. Ringrazio la Commissione per il Gioco d’Azzardo dello Stato di New York e il Senatore Addabbo per aver collaborato con il mio ufficio su questo tema per proteggere i newyorkesi”, ha dichiarato il Procuratore Generale James.

Il Presidente della Commissione per il Gioco d’Azzardo dello Stato di New York, Brian O’Dwyer commenta così il blocco delle attività dei casinò sweepstakes: “Ho sempre sostenuto la necessità di reprimere queste attività e sono entusiasta che il Procuratore Generale James abbia intrapreso questo importante passo per sradicare il mercato del gioco d’azzardo illegale. Incoraggiamo i maggiorenni che desiderano giocare d’azzardo a farlo tramite operatori legali”.

“In un momento in cui il gioco d’azzardo illegale, la partecipazione di minorenni e il furto d’identità sono in forte aumento, è profondamente preoccupante che entità di gioco d’azzardo proibite, non regolamentate e non applicabili forniscano facile accesso a siti di gioco illegali e ottengano informazioni personali di ignari newyorkesi”, ha dichiarato il senatore Joseph P. Addabbo, Jr. “Questi cosiddetti casinò a premi non solo espongono le persone al rischio di frode e sfruttamento finanziario, ma creano anche percorsi pericolosi per la dipendenza dal gioco d’azzardo, soprattutto tra i minori. Non si tratta di privare nessuno del proprio sostentamento, ma di proteggere i newyorkesi e di lavorare per un ambiente di gioco online più sicuro e regolamentato per le persone di età idonea”.

