USA, New York: ad agosto il GGR dalle scommesse sportive raggiunge i $178,2 milioni

L’industria del gioco di New York ha registrato una crescita sia nel settore delle scommesse sportive che in quello dei casinò nell’agosto 2025, con una raccolta dalle scommesse sportive che

L’industria del gioco di New York ha registrato una crescita sia nel settore delle scommesse sportive che in quello dei casinò nell’agosto 2025, con una raccolta dalle scommesse sportive che ha superato i 2 miliardi di dollari e ricavi dai casinò pari a 65 milioni di dollari, secondo quanto riportato dalla New York State Gaming Commission (NYSGC).

Il ricavo lordo da gioco (GGR) delle scommesse sportive è aumentato del 42,6% su base annua, raggiungendo 178,2 milioni di dollari, mentre le prestazioni dei casinò sono migliorate del 4,7% rispetto ad agosto 2024.

La raccolta di 2,04 miliardi di dollari nelle scommesse sportive è stata superiore del 41,9% rispetto ad agosto 2024 e del 45,9% rispetto ai 1,4 miliardi di luglio. È stata la prima volta da maggio che la raccolta ha superato i 2 miliardi. Il margine di guadagno (hold) per il mese si è attestato all’8,72%.

FanDuel si è confermato il principale operatore di scommesse sportive nello stato durante il mese con 66,9 milioni di dollari di ricavi, seguito da DraftKings con 62,3 milioni di dollari. Tuttavia, per quanto riguarda il volume delle scommesse accettate, DraftKings ha superato FanDuel ad agosto 2025, con 579,6 milioni di dollari contro i 561,9 milioni di FanDuel. Inoltre, Fanatics ha superato FanDuel in termini di raccolta totale, accettando 565,8 milioni di dollari in scommesse – il suo nuovo record mensile nello stato di New York.

I casinò hanno generato 65 milioni di dollari in GGR, il totale mensile più alto del 2025 finora e superiore del 7,3% rispetto a luglio. I ricavi delle slot machine sono aumentati del 9,5% su base annua, raggiungendo quasi 47 milioni di dollari, mentre i ricavi dei giochi da tavolo sono diminuiti del 4,2%, attestandosi a 16,5 milioni di dollari.

Tra i quattro casinò regolamentati dalla NYSGC, Rivers Casino ha registrato il GGR più alto ad agosto, con 20,1 milioni di dollari, in crescita del 7,3% su base annua. Subito dietro, Del Lago Casino ha riportato 15,5 milioni di dollari, con la crescita annua più significativa (9%) tra tutti i casinò dello stato.

PressGiochi