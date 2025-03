USA. New Jersey: presentato progetto di legge per vietare le lotterie con jackpot

Il senatore John Burzichelli e il deputato Clinton Calabrese dello stato dl New Jersey (Stati Uniti) hanno proposto una legge per vietare le lotterie con montepremi a jackpot, sostenendo che

Il senatore John Burzichelli e il deputato Clinton Calabrese dello stato dl New Jersey (Stati Uniti) hanno proposto una legge per vietare le lotterie con montepremi a jackpot, sostenendo che i giochi promozionali basati sui premi assomigliano troppo al gioco d’azzardo tradizionale e dunque operano in un’area grigia normativa.

Durante l’ultima seduta parlamentare, Burzichelli ha dichiarato: “I nostri enti di regolamentazione sono venuti in legislatura e hanno detto: ‘ Hanno trovato un punto debole e stanno operando in un’area grigia’. Non abbiamo gli strumenti adeguati per proteggere i consumatori”.

Il disegno di legge definisce il gioco d’azzardo a premi come un evento di marketing o promozionale in cui vengono assegnati premi o equivalenti, spesso utilizzando un sistema a doppia valuta. Queste piattaforme offrono in genere giochi da casinò tradizionali come slot, roulette, blackjack e poker, consentendo ai giocatori tra le altre cose di giocare gratuitamente, acquistare valuta virtuale (monete d’oro) oppure di utilizzare monete sweep, che possono essere convertite in denaro o premi dopo un investimento di tempo, denaro o entrambi.

Il progetto di legge prevede che i giochi veramente gratuiti e non collegati ad acquisti monetari saranno esentati da tali norme. Saranno consentite anche le lotterie legate a cibo, bevande analcoliche o merci di valore pari o inferiore a $ 20. In caso di violazione, sono previste delle sanzioni, tra cui una multa di $ 100.000 per la prima infrazione e $ 250.000 per ogni violazione successiva.

In merito alla questione, l’American Gaming Association (AGA) ha affermato: “Non esiste una supervisione normativa per garantire che i casinò con lotterie aderiscano ai protocolli essenziali di gioco responsabile e alle misure di protezione dei consumatori, creando un ambiente non sicuro per i giocatori. Ecco perché è così fondamentale che gli enti di regolamentazione del gioco statale e i procuratori generali esaminino attentamente la legalità dei casinò con lotterie e adottino misure decisive contro qualsiasi violazione”.

La Social and Promotional Games Association, invece, si oppone fermamente al disegno di legge definendolo ‘sconsiderato’: “I nostri membri sono orgogliosi di guidare l’innovazione e fornire intrattenimento digitale sicuro e coinvolgente ai consumatori del New Jersey. Restiamo impegnati a collaborare con i decisori politici per garantire che milioni di adulti americani possano continuare a godere delle loro esperienze di gioco preferite in un ambiente adeguatamente regolamentato”.

